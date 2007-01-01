В Калужской области рассказали, как ведется ремонт моста в Козельском районе
Работы идут на дороге «Козельск – Киреевское – Чернышено» – Юрино – граница Тульской области.
Там приводят в порядок мост через реку Грязна.
- Выполнен монтаж балок пролетного строения, - сообщили 3 апреля в министерстве транспорта региона. - Это вид работ, при котором балки моста укрупняются и собираются с применением специальной техники.
Протяженность моста составляет 47 метров. С прошлого лета дорожники приступили к работам и планируют завершить их до конца октября 2025 года.