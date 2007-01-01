В Калуге рассказали, какие улицы отремонтируют в 2025 году

В порядок собираются привести 208 789 квадратных метров, сообщили 3 апреля в правительстве области.

- Работы запланированы на улицах Воробьевской, Телевизионной, Болотникова, Вишневского, Курсантов, Николо-Козинской, Степана Разина, Кибальчича и Ленина, на участке от Баррикад до Карла Либкнехта, - говорится в официальном комментарии. - Будут отремонтированы Каменный мост, Смоленский переулок, дороги в Куровском, в сёлах Некрасово и Воскресенском.

Также ремонт ждет дорогу от улицы Московской до деревни Канищево с разворотным кольцом, улицу Дачную на Правобережье и проезд от улицы Генерала Попова до детского сада.