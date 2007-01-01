+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге рассказали, какие улицы отремонтируют в 2025 году
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге рассказали, какие улицы отремонтируют в 2025 году

Дмитрий Ивьев
03.04, 16:58
0 304
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В порядок собираются привести 208 789 квадратных метров, сообщили 3 апреля в правительстве области.

- Работы запланированы на улицах Воробьевской, Телевизионной, Болотникова, Вишневского, Курсантов, Николо-Козинской, Степана Разина, Кибальчича и Ленина, на участке от Баррикад до Карла Либкнехта, - говорится в официальном комментарии. - Будут отремонтированы Каменный мост, Смоленский переулок, дороги в Куровском, в сёлах Некрасово и Воскресенском.

Также ремонт ждет дорогу от улицы Московской до деревни Канищево с разворотным кольцом, улицу Дачную на Правобережье и проезд от улицы Генерала Попова до детского сада.

Новости по тегу
область
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9LblpkRkpWajg0c2E0a1J6WW0rdUE9PSIsInZhbHVlIjoieG14ell1VXh1dFR5Ky9TS3AydGVtOHFlZGswNkVVckM5cVo4dnliT1J6dzNyVUZpbHBROG01RVVERUx5OGgwWHRKNXlCYmxZWXFJRzFyTVhZbGhhdzczNE5rMkh1d1ByK0pYcjFVMmNTelFWOXpOQXl2MDZENVVkeWJ4N0dqVitKUGowckNyNmRjWEJYaDhsdGJESnQ3SWxCcmtqc0RwT1BuSDVQdlQwZGFnU21qRnhmUWxkeldVNkhaenlNVG1seU8rSUtLK2FYNDZleld3bzdHNkhNTTdoMUpYT0RGempQTTdvSEV4cDFldlNZWm53QjVsU2RJOVpWci9zNTcxYWt4Si84SWl2TENjSThaUXpqM0dLbzA3eFZ4OXlrdkpFMXpJbGdVd2xEOUJzTW1rT1czV2NxL2NTSzVrRXBvdzNCTXJoanFKYVlWd2NHZGdJY01RL2p2MmdFU2FTRmlNZ3JPbW9NVy9IY0dtU3grWE12WDBRY3BScmdIZTJobzF1d0IwS1F3Zm9iWjVQRnY1akQ3dzh4a0Z3Z2VXMWhVcUVuZ0tvYmRlS0RMRElvdDA5aVU2T0ROLy83TzM5TnQ0SSIsIm1hYyI6ImEzOGFmZWQ3ZTEzNjA1NWM2NWUxN2FhNDdjYzRiMDJkZDg0ZTRmMzkzYTk0YjZkYmQzZjExZmVkZmRhZTk0ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9sZDc5WWVnZlRqNkNFOHVzcVZodmc9PSIsInZhbHVlIjoiNytEOFNBOFloSExPcUtOL3V0ZnQzKzZQUk0vQWxCZnZGNVlXSTB0ajRJeWZkbzZnak9vQm41OFRnL3BNU1l5cGlOVFJIUUc4VFhkMzczQ1hmcDh3bjhjYVJveXplQmdreUVmU2g3eDJBTjhPNlo2S1NSdHV4UFhYNW55alZNbFdjVmVTWUZHYTJZTmxaUkJwaHBQS2hCRlNiVDdmSERVaE5nV1YzOXJCdCtwN3J4K0dTVUxrZ2l6NEFiS0ZZRnZzaFRHak56dndUdlVudzFIb1RnRWp2UWY1K0p4Rm9HdWF6MDVJL2xkU2tyNHF2RWk0cTlYOFdhME1MQW9XNzhEQXVLTUdTSjFSdmwvTUQxYnZ1MHA2WG1XUHBWN2c3eTVvQWRNMnZCV3JYWHQrcWFnb3lqU0lTbC85R2doSnRkclN3Vjlib0p0a3RwNDF6QUswaVhybFphYmhhVlNqYUt1U2dGdEtqYkp2a1JQVkZZMEtNb0k2Z1laM3krMHZobHZJWmxpV05SaDR2OS9NRkJKMjVMN3hHVE9OaVR3eVVZalVDWHhLVHIzc2xIbERUMVBYK2h3b2E2QXd3RHpuc0xmTUZ2UE9NYUhRS1NpVzRXaXdVT1NkZWJBaE00YjY1emRrN2VOUnZVZ3BhU0FLb0tDZFFNQ0JQMit6WHZZZFI2N0srQzJ3bUk2TXhaRnM1TkdyQkRVM2llZUhrcEkrd1VpazZhQ3B4c0dvKzhLdWZhNDFBSWZuL1k5bWRzZzZZNUVDWlRjUUEyNDVoOXE0S09IV1M4Uno3bUVXdXdRT3loanNLdFJucXZCWWxiUHVUcFRqMkdlQUs0STZXZTl2OUNPSyIsIm1hYyI6IjQzM2U3N2U0ZjIxYzQ1OTZhNzdjMzk0NTY2Y2ExMmFlYTBmMWQ5Zjg5ODc5ODljN2NjYTdiZWY4MzBhMDgwZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+