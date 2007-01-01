В Калуге водители просят нанести на улицы разметку

- У меня плачь автолюбителя! – обратилась жительница областной столицы к властям. - Когда, ну, когда же на нашей широченной автодороге от Тульского шоссе до деревни Шопино будет нанесена нормальная не стирающаяся за месяц, разметка?

Вот какой ответ поступил от городской управы:

- Разметка наносится специальной масляной краской для дорожных работ, и марка используемой краски соответствует ГОСТ. Наносить разметку мы начнем в весенне-летний период, срок её эксплуатации — до 3 месяцев. Но как быстро произойдет износ, напрямую зависит от интенсивности движения на конкретном участке (улице).