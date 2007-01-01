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Авто и транспорт

В Калуге водители просят нанести на улицы разметку

Дмитрий Ивьев
02.04, 18:14
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- У меня плачь автолюбителя! – обратилась жительница областной столицы к властям. - Когда, ну, когда же на нашей широченной автодороге от Тульского шоссе до деревни Шопино будет нанесена нормальная не стирающаяся за месяц, разметка?

Вот какой ответ поступил от городской управы:

- Разметка наносится специальной масляной краской для дорожных работ, и марка используемой краски соответствует ГОСТ. Наносить разметку мы начнем в весенне-летний период, срок её эксплуатации — до 3 месяцев. Но как быстро произойдет износ, напрямую зависит от интенсивности движения на конкретном участке (улице).

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