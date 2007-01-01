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Авто и транспорт

Ремонт моста начался в Калужской области

С 1 апреля работы ведутся на мосту через реку Кванка на дороге между трассой М3 «Украина» и Перемышлем.
Дмитрий Ивьев
02.04, 16:48
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Участок в 77 метров ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в среду в региональном Минтрансе.

- Дорожники отремонтируют мостовое полотно, выполнят устройство двух слоёв асфальтобетонного покрытия, заменят деформационные швы, устранят дефекты пролётных строений и опор моста с последующей окраской, укрепят бетоном откосную часть опор, восстановят тротуары и установят новые барьерные и перильные ограждения, - пояснили в министерстве.

До 30 ноября на мосту организовано реверсивное движение.

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