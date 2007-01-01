Ремонт моста начался в Калужской области
С 1 апреля работы ведутся на мосту через реку Кванка на дороге между трассой М3 «Украина» и Перемышлем.
Участок в 77 метров ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в среду в региональном Минтрансе.
- Дорожники отремонтируют мостовое полотно, выполнят устройство двух слоёв асфальтобетонного покрытия, заменят деформационные швы, устранят дефекты пролётных строений и опор моста с последующей окраской, укрепят бетоном откосную часть опор, восстановят тротуары и установят новые барьерные и перильные ограждения, - пояснили в министерстве.
До 30 ноября на мосту организовано реверсивное движение.