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Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области изменили схему движения на трассе М3 «Украина»

С 3 апреля водителям нужно быть внимательными в Малоярославецком районе.
Дмитрий Ивьев
03.04, 07:20
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На участке со 116 по 117 километры схему движения изменили в рамках реконструкции федеральной дороги, сообщили в «Автодоре».

Выезд со стороны деревни Веткино на трассу М3 «Украина» осуществляется только с правым поворотом.

Доступ к АЗС и деревне Карпово закрыт. Светофор демонтируют.

Для разворота водителям нужно использовать перекрестки на 112 километре (Митинка) или 119 километре (Ильичевка - Меньшовка).

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