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Авто и транспорт

В Калуге перевозчики выступили против локализации автомобилей такси

Дмитрий Ивьев
02.04, 08:33
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Представители Общественного Совета по развитию такси в Калужской области раскритиковали законопроект, который рассматривает сейчас Госдума.

Этот документ предполагает введения ограничения для автомобилей зарубежного производства. Таксисты вынуждены будут использовать российские автомобили.

- В случае принятия инициативы жители Калужской области могут столкнуться с серьёзным повышением стоимости поездок, снижением доступности легального такси, - говорится в обращении Совета по развитию такси.

Перевозчики предлагают стимулировать спрос на продукцию российского автопрома с помощью субсидий, льготных программ и повышения надежности машин.

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