В Калуге перевозчики выступили против локализации автомобилей такси
Представители Общественного Совета по развитию такси в Калужской области раскритиковали законопроект, который рассматривает сейчас Госдума.
Этот документ предполагает введения ограничения для автомобилей зарубежного производства. Таксисты вынуждены будут использовать российские автомобили.
- В случае принятия инициативы жители Калужской области могут столкнуться с серьёзным повышением стоимости поездок, снижением доступности легального такси, - говорится в обращении Совета по развитию такси.
Перевозчики предлагают стимулировать спрос на продукцию российского автопрома с помощью субсидий, льготных программ и повышения надежности машин.