В Калуге запустили новый автобус №35

Со вторника, 1 апреля, он ездит между вокзалом Калуга-1 и набережной Яченского водохранилища.

На маршруте перевозчик использует микроавтобусы. Один из них замечен на улице Гагарина. В сторону вокзала маршрутка поехала пустой.

Ранее расписание автобуса №35 опубликовало управление городского хозяйства.

Отправление от вокзала Калуга-1: 7:00, 8:00, 8:40, 9:40, 10:25, 11:20, 12:10, 13:00, 15:40, 16:40, 17:20, 18:20, 19:00, 20:00, 20:40, 21:30.

Отправление от набережной Яченского водохранилища: 7:00, 7:40, 8:40, 9:20, 10:20, 11:10, 12:00, 12:50, 15:40, 16:20, 17:20, 18:00, 19:00, 19:40, 20:40, 21:20.

От вокзала автобус едет по улице Ленина до Кирова, потом в сторону площади Победы, там делает круг и обратно по Кирова до сквера Мира, затем по Гагарина и Королева до парка Циолковского, там разворачивается и едет по Королева и Пушкина до Каменного моста и Старого Торга, спускается вниз по улице Набережной и доезжает до сквера Волкова.

В обратном направлении автобусы №35 едут от сквера Волкова в сторону бора, там разворачиваются, проезжают набережную Оки, Старый Торг, Каменный мост, улицы Гагарина, Кирова, площадь Победы, Ленина.