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Авто и транспорт

В Калуге развалился асфальт на 2-м Восточном проезде

Дмитрий Ивьев
31.03, 15:22
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- Просто лунная поверхность, - рассказал наш читатель, который живет на улице Белинского. - Просим помощи.

Официальных комментариев по этой улице от городских властей пока не поступало.

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