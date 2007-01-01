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В Калужской области поменяют схему движения на трассе М3 «Украина»

С 3 апреля водителям нужно быть внимательными в Малоярославецком районе.
Дмитрий Ивьев
31.03, 10:37
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На участке со 116 по 117 километры схему движения поменяют в рамках реконструкции федеральной дороги, сообщили 31 марта в «Автодоре».

Выезд со стороны деревни Веткино на трассу М3 «Украина» будет осуществляться только с правым поворотом.

Доступ к АЗС и деревне Карпово будет закрыт. Светофор демонтируют.

Для разворота водителям нужно будет использовать перекрестки на 112 километре (Митинка) или 119 километре (Ильичевка - Меньшовка).

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