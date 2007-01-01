В Калужской области поменяют схему движения на трассе М3 «Украина»
С 3 апреля водителям нужно быть внимательными в Малоярославецком районе.
На участке со 116 по 117 километры схему движения поменяют в рамках реконструкции федеральной дороги, сообщили 31 марта в «Автодоре».
Выезд со стороны деревни Веткино на трассу М3 «Украина» будет осуществляться только с правым поворотом.
Доступ к АЗС и деревне Карпово будет закрыт. Светофор демонтируют.
Для разворота водителям нужно будет использовать перекрестки на 112 километре (Митинка) или 119 километре (Ильичевка - Меньшовка).