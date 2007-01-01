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Авто и транспорт

В Калуге огромная пробка образовалась из-за сломавшегося светофора

Дмитрий Ивьев
31.03, 09:36
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Фото: Яндекс.Карты.
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Проблемы у автомобилистов возникли утром в понедельник, 31 марта.

По сообщению очевидцев, отключился светофор на пересечении подъездной от трассы М3 «Украина» и дороги на Воротынск.

Машины стоят в пробке от Плетеневки.

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