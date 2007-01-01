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Авто и транспорт

В Калуге собираются пятничные пробки

Дмитрий Ивьев
28.03, 16:22
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Фото: Яндекс.Карты.
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Вечером 28 марта движение затруднено на Кирова, Ленина, Московской, Кутузова, Королева, Жукова, Глаголева, Старом Торге.

Очевидцы сообщают о ДТП на улице Кирова на участке между Московской и Театральной площадью.

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