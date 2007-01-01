Ремонт дороги Калуга – Детчино – Малоярославец продлится два года
Работы начнутся в нынешнем мае, а завершатся только к сентябрю 2027-го, сообщил в пятницу министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.
Протяженность этого участка составляет 34 километра. По ней многие водители объезжают платный участок на М3 «Украина».
- Дорожные работы включают восстановление кюветов и укрепление обочин, замену водопропускных труб, восстановление заездных карманов и посадочных площадок, обновление автобусных павильонов, ремонт съездов, восстановление дорожной одежды, - пояснил Орлов. - На время ремонта прошу водителей запастись терпением!