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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге опубликовали расписание нового городского автобуса №35

Он будет ездить между вокзалом Калуга-1 и набережной Яченского водохранилища с 1 апреля.
Дмитрий Ивьев
28.03, 14:14
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Расписание в пятницу опубликовало управление городского хозяйства.

Отправление от вокзала Калуга-1: 7:00, 8:00, 8:40, 9:40, 10:25, 11:20, 12:10, 13:00, 15:40, 16:40, 17:20, 18:20, 19:00, 20:00, 20:40, 21:30.

Отправление от набережной Яченского водохранилища: 7:00, 7:40, 8:40, 9:20, 10:20, 11:10, 12:00, 12:50, 15:40, 16:20, 17:20, 18:00, 19:00, 19:40, 20:40, 21:20.

От вокзала автобус будет ехать по улице Ленина до Кирова, потом в сторону площади Победы, там делать круг и обратно по Кирова до сквера Мира, затем по Гагарина и Королева до парка Циолковского, там разворачиваться и ехать по Королева и Пушкина до Каменного моста и Старого Торга, спускаться вниз по улице Набережной и доезжать до сквера Волкова.

В обратном направлении автобусы №35 поедут от сквера Волкова в сторону бора, там развернутся, проедут набережную Оки, Старый Торг, Каменный мост, улицы Гагарина, Кирова, площадь Победы, Ленина.

Стоимость практически экскурсионной поездки будет такой же, как и на других маршрутах – 35 рублей.

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