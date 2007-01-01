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Авто и транспорт

В Калуге отключат светофоры на улице Салтыкова-Щедрина

Дмитрий Ивьев
28.03, 12:41
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Они не будут работать на перекрестке с улицей Степана Разина в ночь на субботу, рассказали в городской управе.

Ремонтные работы начнутся в 23:00 28 марта и завершатся в 6:00 29 марта.

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