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Авто и транспорт

Жители калужской деревни на полгода остались без остановки

Дмитрий Ивьев
27.03, 16:20
0 474
Фото: Яндекс.Карты.
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На ситуацию пожаловалась женщина из деревни Катенево Ферзиковского района, которая расположена на дороге между Калугой и Тарусой.

- Вот уже полгода, как снесена автобусная остановка при ДТП, - пояснила женщина. - Остановка не конечная, промежуточная, приходится ждать автобуса в любую погоду - дождь, снегопад, ветер. Хотелось бы узнать, когда вновь появится остановка, где можно присесть пожилому человеку и спрятаться в непогоду?

Министерство транспорта Калужской области пообещало установить павильон до конца следующей недели.

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