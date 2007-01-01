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Авто и транспорт

В Калужской области жалуются на огромные лужи на дороге

Фото на странице губернатора опубликовал житель деревни Хохловка Перемышльского района.
Дмитрий Ивьев
27.03, 16:01
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Лужи и выбоины там образовались на участке в районе домов №128-130а.

Мужчина требует привести дороге в нормативное состояние.

- После подсыхания грунта, ориентировочно в 3 квартале, будет проведено грейдирование дороги с водоотведением и частичной подсыпкой щебнем проблемных участков, - заявили в администрации района. - На сегодняшний день дорога находится в проезжем состоянии.

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