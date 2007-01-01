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Авто и транспорт

В Калуге вернули привычные маршруты двух троллейбусов

Дмитрий Ивьев
27.03, 15:51
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В четверг, 27 марта, по обычной схеме заработали троллейбусы №18 и №6.

Об этом сообщило «Управление калужского троллейбуса».

Ранее их сокращали из-за работ по обрезке деревьев на улицах Заводской и Чапаева.

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