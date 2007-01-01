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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге хотят убрать еще одну парковку у торгового центра на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
27.03, 14:48
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Выделенную полосу для общественного транспорта могут продлить до сквера Мира.

Тогда понадобится убрать платную парковку у ТЦ «XXI век», сообщил в интервью «Калужской неделе» первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Точные сроки он не назвал, но вопрос уже обсуждается.

Напомним, в конце 2024 года убрали парковку у ТЦ «Рио». Теперь правая полоса от сквера Медсестер до Плеханова отдана общественному транспорту.

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