В Калуге хотят убрать еще одну парковку у торгового центра на улице Кирова
Выделенную полосу для общественного транспорта могут продлить до сквера Мира.
Тогда понадобится убрать платную парковку у ТЦ «XXI век», сообщил в интервью «Калужской неделе» первый заместитель городского головы Александр Серяков.
Точные сроки он не назвал, но вопрос уже обсуждается.
Напомним, в конце 2024 года убрали парковку у ТЦ «Рио». Теперь правая полоса от сквера Медсестер до Плеханова отдана общественному транспорту.