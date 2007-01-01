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Авто и транспорт

В Калуге новые заплатки появились на Каменном мосту

Дмитрий Ивьев
27.03, 12:05
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Там провели очередной ямочный ремонт.

Напомним, водители жаловались на ямы, которые образовались на проезжей части.

Ранее ямочный ремонт на мосту проводили в январе.

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