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Авто и транспорт

В Калуге парковку вернули на площадь Старый Торг

Дмитрий Ивьев
27.03, 11:46
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Теперь там вновь можно бесплатно ставить свои автомобили.

Напомним, всю зиму на площади работал каток.

Последние две недели рабочие вывозили все оборудование. На минувших выходных оттуда убрали песок, который использовался для выравнивания площадки.

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