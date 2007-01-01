В Калуге женщина второй раз попалась пьяной за рулем
За рулем «Киа Рио» 40-летняя калужанка ехала по улице Отбойной, сообщили 27 марта в полиции.
Ее остановили инспекторы ДПС, которые сразу почувствовали запах алкоголя и заметили несвязную речь. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения.
Ранее эта женщина уже ездила пьяной. По административной статье ее штрафовали на 30 тысяч рублей.
Повторное нарушение привело к возбуждению уголовного дела. Теперь калужанке грозит до двух лет лишения свободы.