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Авто и транспорт

В Калуге женщина второй раз попалась пьяной за рулем

Дмитрий Ивьев
27.03, 10:20
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За рулем «Киа Рио» 40-летняя калужанка ехала по улице Отбойной, сообщили 27 марта в полиции.

Ее остановили инспекторы ДПС, которые сразу почувствовали запах алкоголя и заметили несвязную речь. Освидетельствование подтвердило состояние опьянения.

Ранее эта женщина уже ездила пьяной. По административной статье ее штрафовали на 30 тысяч рублей.

Повторное нарушение привело к возбуждению уголовного дела. Теперь калужанке грозит до двух лет лишения свободы.

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