В Калуге парковку у парка отдали строителям церкви
Возле Губернского парка уже возводят забор.
Фото опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.
- Застройщик обратился к нам за разрешением на использование прилегающей территории на время строительства храма, - прокомментировали ситуацию в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. - После завершения работ парковка будет освобождена и приведена в первоначальный вид.
Напомним, православный храм строится у Губернского парка. Парковкой пользовались жители многочисленных жилых домов, расположенных в округе.