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В Калуге парковку у парка отдали строителям церкви

Возле Губернского парка уже возводят забор.
Дмитрий Ивьев
27.03, 09:14
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Фото: Правобережье Калуги.
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Фото опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Застройщик обратился к нам за разрешением на использование прилегающей территории на время строительства храма, - прокомментировали ситуацию в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. - После завершения работ парковка будет освобождена и приведена в первоначальный вид.

Напомним, православный храм строится у Губернского парка. Парковкой пользовались жители многочисленных жилых домов, расположенных в округе.

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