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Авто и транспорт

В Калуге вручили машины людям, пострадавшим на производстве

Дмитрий Ивьев
27.03, 08:39
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Отделение Социального фонда по Калужской области передало ключи от новых автомобилей трем жителям региона.

На их покупку потратили 3,5 миллиона рублей из средств обязательного социального страхования.

У машин автоматическая коробка передач и ручное управление.

- Транспорт выдается в соответствии с медицинскими рекомендациями в безвозмездное пользование с возможностью его замены на новый через 7 лет эксплуатации. При этом ранее полученная машина остается в собственности владельца, - заявили в Социальном фонде.

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