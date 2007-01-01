В Калуге вручили машины людям, пострадавшим на производстве
Отделение Социального фонда по Калужской области передало ключи от новых автомобилей трем жителям региона.
На их покупку потратили 3,5 миллиона рублей из средств обязательного социального страхования.
У машин автоматическая коробка передач и ручное управление.
- Транспорт выдается в соответствии с медицинскими рекомендациями в безвозмездное пользование с возможностью его замены на новый через 7 лет эксплуатации. При этом ранее полученная машина остается в собственности владельца, - заявили в Социальном фонде.