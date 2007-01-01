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В Калуге изменили два троллейбусных маршрута

В четверг, 27 марта, временно ходят по новой схеме троллейбусы №6 и №18.
Дмитрий Ивьев
27.03, 08:43
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Это связано с опиловкой деревьев на улицах Заводской и Чапаева, сообщили в «Управлении калужского троллейбуса».

Маршрут 18 пока ездит между «Веснушками» и площадью Победы.

Шестой троллейбус двигается с Северного до Дома быта и обратно.

Автобусы №4(л) заезжают на остановки «Дубрава» и «КРЛЗ», пояснили в УКТ.

Прежние схемы движения троллейбусов вернутся, когда закончатся работы с деревьями.

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