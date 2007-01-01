В Калуге изменили два троллейбусных маршрута
В четверг, 27 марта, временно ходят по новой схеме троллейбусы №6 и №18.
Это связано с опиловкой деревьев на улицах Заводской и Чапаева, сообщили в «Управлении калужского троллейбуса».
Маршрут 18 пока ездит между «Веснушками» и площадью Победы.
Шестой троллейбус двигается с Северного до Дома быта и обратно.
Автобусы №4(л) заезжают на остановки «Дубрава» и «КРЛЗ», пояснили в УКТ.
Прежние схемы движения троллейбусов вернутся, когда закончатся работы с деревьями.