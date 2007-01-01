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Авто и транспорт

В Калужской области жалуются на дорогу с лунными кратерами

Дмитрий Ивьев
26.03, 17:15
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Фото опубликовал в соцсетях житель Юхновского района.

- Оцените состояние дороги Юхнов - Чемоданово, где колёса можно потерять, - написал он. - Месяц назад оставлял претензию, реакции не последовало. Это единственная дорога, которая связывает десять населённых пунктов с городом Юхнов, куда жители вынуждены добираться 20 км пути по такой дороге, в поликлинику, в магазины за продуктами и т.д., другой дороги просто нет. Десять лет пилили и вывозили лес, а денег на ремонт нет!? Как так?

Вот как ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области:

- Асфальтирование дороги Юхнов - Чемоданово, к сожалению, не включено в программу на 25 год, но ваша просьба будет рассмотрена при формировании программы на последующие года. По этой дороге запланировано грейдирование и частичное восстановление профиля в весенний-летний период.

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