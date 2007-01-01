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Авто и транспорт

В Калуге восстановили работу светофоров

Дмитрий Ивьев
26.03, 11:30
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Фото: Калуга ДТП.
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Ремонтные работы прошли на перекрестке улиц Никитина и Луначарского, а также на Грабцевском шоссе.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

О восстановлении светофоров нам также сообщили в городской управе.

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