Под Калугой водители автобусов игнорируют остановку

О проблеме рассказал житель деревни Курово Перемышльского района.

- Вопрос по пригородному маршруту Калуга-Октябрьский, номер 135. Неоднократно водители не останавливаются на нашей остановке, несмотря на то, что там стоят жители деревни, - возмущается мужчина. - Мы не можем уехать в Калугу! Так, 21 марта в 19:40 водитель не забрал пассажиров с нашей остановки. По телефону сотрудники автовокзала сообщили, что повлиять на ситуацию не могут.

Министерство транспорта Калужской области сообщило, что уже связалось с перевозчиком. От того потребовали соблюдать схему маршрута.