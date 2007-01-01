+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Под Калугой водители автобусов игнорируют остановку
Авто и транспорт

Под Калугой водители автобусов игнорируют остановку

Дмитрий Ивьев
26.03, 16:21
0 1218
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О проблеме рассказал житель деревни Курово Перемышльского района.

- Вопрос по пригородному маршруту Калуга-Октябрьский, номер 135. Неоднократно водители не останавливаются на нашей остановке, несмотря на то, что там стоят жители деревни, - возмущается мужчина. - Мы не можем уехать в Калугу! Так, 21 марта в 19:40 водитель не забрал пассажиров с нашей остановки. По телефону сотрудники автовокзала сообщили, что повлиять на ситуацию не могут.

Министерство транспорта Калужской области сообщило, что уже связалось с перевозчиком. От того потребовали соблюдать схему маршрута.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
11 оценили
18%
0%
9%
0%
0%
73%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iit2VFA0eCt6eENYNlBkamV2SE1xUWc9PSIsInZhbHVlIjoiM3dDVFA3ZmZIV21sR2JheFJLanR2QkNUbzFyMGdyMDlMOHNPeldBMkRTbzQ3OFovQUM2YjJ1OTBXdzFiWitvVlpjbURKRHhJNXdWdGJ1c1pEQ1JCbUl0YVdLbWNaZHN5aHVQWmxTL1ZVQ01XNURmZWN0YzJJZW1OOEl1SmVwbUVWRVh4c1hxYzgxUzVLakR3TzM2MDRXNjVaZHJtVVFKSW5RQXRTeHpVb2RPcDdtbU1RMEFlYmg1WDJZV2Jqd0pTWkhEYmIzYUhzNlBTejhCb1JNK0lQZEcxQmdMZlNKNExnK0U0SEhDbnE5N3Zta1pzTU95MWZkOXpPeFpxQW10OURXYm5hY3pOQ21xWmxOTlA5U2JpbnJNcDNQRVhtYjQyVXcxZzBOY0U3RWxvY3RPZGxqTnBiVXd6NjNobkU1UzArVHhGS21jWEdzVkM5S09va2R6ZGorWVFsdGhpT2gxdUtpN1JXYXU3L0JuUmx2dFhZVi9mbDlKK1RHRlh3cEZnWmJjd3VGblFwdHY2VENxeXRCRXZPQkFibnkzQjJ4dWdZMXg3alp5UUdHNTcrUDYxZjNaaVZIM3pQWXdPaGxNNSIsIm1hYyI6IjM3YjllYWJiYzY3ZTViZjAwODA4YTQ0YTZhNTRiMjE5NGQ4MmUzZWM5ZjI5M2UxMTM5OTllMmYzNDQ3ZWRhMTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1JaHZRWS9XWWRhZlFPNE1PUXdFUXc9PSIsInZhbHVlIjoiR3l2QVRwaU95dm1YUjIvbVI0WkJMUHk1NTQ3VWhyK0hkRGhFSnoxMXlvVWpJU29aaFN6NHl2K1F2aUwxLzBkSEdQZFpjWkp3VFBFK215UFRnQ21CRWFtR1dSRG4yd1ZzcFhMdG9jNkMvS2p3UktncTFlOW5idmo3dEJKT21KdkVUay81R01PQnQ1aXZ2STZWUWpYbEhlM3N6bk5tYXpTdW92Q1B3ZXJySVZkTnhPVGRXa3h6UW5vaVd2Ukw1TXRIVnh0REh5elFSMlNFWXlrSVdlR2k0c2hxRTlBeVRUbzVYOFBHZTFaTllITmh6Z0t3SlY5Q09TZmNOdEc2ZSt2WU9uRmI5aTVEMUFMbFRwdXBSVjBGWUFMN21wRjNmWVVlS3hlMUltNUFCWnlwam0xcHJYZUpQTVpvdjNEQ2RHbWVRS3dLZVo3ejgyaUErNUcwNnBFeGw1YXdYcHljN0ZDY29KM1BkTjhRVW9MOWRLUVRBNHdjNjZ0UzFDamNNNVRDQlhIWGlXeDFEemU5eWlNY0Y0eGFlNG93czhmR3J3UitwUFNLOTFpc3JJdjRRdWovTGQ3dXZZbS94ZnY2NUFZM0wwendMYVFWS0lsR0d5Sm9jS2FoZ2t4UTcvUlZBUWpkUG9QSUVYL0FtMFZpRXRUSlhJTU5BQjVMd3J4NlMvOFRkemVUbHNkVUQvblo5dkhoZjNQU1hJTnlFR1hKUGsvY2d2SnA1amNVdnN1aHJTdm1CaEgvQVVzSHMwbjNrc2QrS1o0bUgwQkFmZmp5KzVVeWlCWDY2UGxyemJONEc1VzFOY25uTTlOajhRZlZ5K2c4RkczeC9RMXFoTkJ6RG13UiIsIm1hYyI6IjgyYjA2YmI1YjVlNmQ0NDdiNTBjY2EwOTYxMThlNGQ5MWM5MDMxYzkxZDhiZTE5ZWIzZGVkYzk2YWUyMGM5ODAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+