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Авто и транспорт

В Мещовском районе просят отремонтировать две дороги

Во вторник, 25 марта, с местными жителями встретился министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.
Дмитрий Ивьев
26.03, 14:20
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Фото: Яндекс.Карты.
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Обсуждался ремонт дороги Мещовск - Подкопаево.

- Запланировали в рамках содержания провести подсыпку дороги с добавлением нового материала, а также провести обследование водопропускных труб, - пообещал Орлов.

Второй вопрос касался участка дороги Мещовск-Серпейск до деревни Растворово.

- Было принято решение провести обследование дороги, по результатам которого будут выполнены все необходимые виды работ, - заявил министр.

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