В Мещовском районе просят отремонтировать две дороги
Во вторник, 25 марта, с местными жителями встретился министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.
Обсуждался ремонт дороги Мещовск - Подкопаево.
- Запланировали в рамках содержания провести подсыпку дороги с добавлением нового материала, а также провести обследование водопропускных труб, - пообещал Орлов.
Второй вопрос касался участка дороги Мещовск-Серпейск до деревни Растворово.
- Было принято решение провести обследование дороги, по результатам которого будут выполнены все необходимые виды работ, - заявил министр.