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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге улицу Кирова будут спасать ямочным ремонтом

Дмитрий Ивьев
26.03, 11:31
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На новые жалобы в соцсетях городские чиновники 26 марта вновь ответили, что денег в бюджете на полномасштабные работы в 2025 году нет.

- В весенне-летний период планируем точечно делать ямочный ремонт на этой улице, - говорится в комментарии городской управы. - Но там много участков с имеющейся колейностью, а также много люков, поэтому необходим уже полноценный ремонт дороги. В текущем году, к сожалению, средства на такие мероприятия отсутствуют.

Напомним, ремонт улицы Кирова власти оценили в 255 миллионов рублей.

https://www.kp40.ru/news/auto/123055/

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