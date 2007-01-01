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Авто и транспорт

В Калуге отключились светофоры на оживленном перекрестке

Дмитрий Ивьев
26.03, 08:41
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Фото: Яндекс.Карты.
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Утром в среду, 26 марта, затруднено движение на пересечении улиц Никитина и Луначарского, сообщил наш читатель.

Труднее повернуть тем, кто двигается по Никитина и Декабристов.

Сроки проведения ремонтных работ пока не сообщаются.

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