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Авто и транспорт

На дороге Калуга – Таруса ограничат движение

Дмитрий Ивьев
25.03, 13:56
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С 1 мая по 30 октября будет организовано реверсивное движение на 27-28 километрах.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщил во вторник министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

Водителей призывают быть внимательными.

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