Расписание поездов изменится в Калужской области с конца марта

Железнодорожники переходят на летний график работы.

С 30 марта по 25 октября по выходным дням будут ходить поезда № 6383 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец и № 6384 Малоярославец – Москва (Киевский вокзал), сообщили в «Центральной пригородной пассажирской компании».

С 30 марта каждый день будет ходить поезд № 6147/6148 Кресты – Калуга-1.

С 5 апреля по 25 октября по выходным дням назначены: