Расписание поездов изменится в Калужской области с конца марта
Железнодорожники переходят на летний график работы.
С 30 марта по 25 октября по выходным дням будут ходить поезда № 6383 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец и № 6384 Малоярославец – Москва (Киевский вокзал), сообщили в «Центральной пригородной пассажирской компании».
С 30 марта каждый день будет ходить поезд № 6147/6148 Кресты – Калуга-1.
С 5 апреля по 25 октября по выходным дням назначены:
- № 6772 Калуга-1 – Ферзиково,
- № 6773 Ферзиково – Калуга-1,
- № 6775 Ферзиково – Калуга-1,
- № 6776 Калуга-1 – Ферзиково.