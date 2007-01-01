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Новость дня Авто и транспорт

Расписание поездов изменится в Калужской области с конца марта

Железнодорожники переходят на летний график работы.
Дмитрий Ивьев
25.03, 10:05
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С 30 марта по 25 октября по выходным дням будут ходить поезда № 6383 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец и № 6384 Малоярославец – Москва (Киевский вокзал), сообщили в «Центральной пригородной пассажирской компании».

С 30 марта каждый день будет ходить поезд № 6147/6148 Кресты – Калуга-1.

С 5 апреля по 25 октября по выходным дням назначены:

  • № 6772 Калуга-1 – Ферзиково,
  • № 6773 Ферзиково – Калуга-1,
  • № 6775 Ферзиково – Калуга-1,
  • № 6776 Калуга-1 – Ферзиково.

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