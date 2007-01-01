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Авто и транспорт

Власти Калуги объяснили, почему на остановках не работают электронные табло

Этот вопрос обсуждался в понедельник, 24 марта, на планерке в городской управе.
Дмитрий Ивьев
24.03, 17:14
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На умных остановках есть табло, однако функция отображения там расписания изначально не планировалась, рассказал городской голова Дмитрий Денисов, поэтому на экранах рейсы и не отображаются.

Для такой работы в транспорте должны быть нужное оборудование, но оно есть не во всех автобусах и троллейбусах.

За общественным транспортом калужанам советуют следить на сайте УКТ bus40.su.

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