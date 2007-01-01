Власти Калуги объяснили, почему на остановках не работают электронные табло
Этот вопрос обсуждался в понедельник, 24 марта, на планерке в городской управе.
На умных остановках есть табло, однако функция отображения там расписания изначально не планировалась, рассказал городской голова Дмитрий Денисов, поэтому на экранах рейсы и не отображаются.
Для такой работы в транспорте должны быть нужное оборудование, но оно есть не во всех автобусах и троллейбусах.
За общественным транспортом калужанам советуют следить на сайте УКТ bus40.su.