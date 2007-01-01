В Калуге объявили акцию по сбору старых покрышек

Сдать их можно до 25 апреля на улице Телевизионной, 2б, сообщили в «Калугаблагоустройство».

Старые шины принимают по будням с 8:00 до 17:00. Но возьмут их только от физлиц и не больше шести штук с человека.

Все покрышки отправят на переработку.

- Выбрасывать покрышки на контейнерных площадках незаконно, нарушение относится к разделу административных и карается штрафами, - заявили в «Калугаблагоустройство». - Такие отходы обязательно подлежат обязательной утилизации. Покрышки относятся к 4 классу опасности. При нагревании от солнца выделяются вещества, которые загрязняют воздух и почву выбросами бензопирена, фенола и тд.