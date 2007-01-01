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Авто и транспорт

Калуга встала в пробках

Дмитрий Ивьев
21.03, 16:44
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Движение в центре города затруднено вечером в пятницу, 21 марта.

Заторы образовались на улицах Кирова, Ленина, Кутузова, Гагарина, Московской, Жукова, Королева, Киевском проезде.

Пока очевидцы не сообщали о ДТП.

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