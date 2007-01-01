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Авто и транспорт

В Калуге движение на Правом берегу затормозят новым лежачим полицейским

Безопасность пешеходов собираются повысить в районе школы №13 на улице Минской.
Дмитрий Ивьев
21.03, 14:44
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В этом году там должны сделать приподнятый пешеходный переход, сообщили 21 марта в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Но сейчас важно выбрать для него оптимальное место, - говорится в публикации Якова Казацкого. - С одной стороны, чтобы снизить желание лихачей гонять по району, с другой стороны, чтобы было удобно детям в том числе из соседних районов добираться до школы.

Жителей «Веснушек» попросили в комментариях в ВК рассказать, где, по их мнению, лучше сделать такой переход.

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