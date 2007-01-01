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Авто и транспорт

Стали известны сроки ремонта моста на дороге Калуга – Таруса

Работы ведутся у Новой деревни Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
21.03, 11:39
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Мост через реку Калужку приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали 21 марта в правительстве Калужской области.

Ремонт завершится до конца 2025 года.

- В настоящее время подрядная организация приступила к работе: на мосту установлены средства организации дорожного движения, по одной полосе движения проведено частичное фрезерование покрытия, ведётся демонтаж конструктивных элементов мостового полотна, - рассказали в правительстве. - Демонтированы металлическое барьерное и перильное ограждения, частично разобраны сопряжение моста с насыпью подходов и переходные плиты.

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