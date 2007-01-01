В Калуге выбирают места для парковок электросамокатов

Городские власти обещают вскоре отметить их на картах, а также нанести разметку.

Где именно они будут располагаться, пока не уточняется.

Однако 20 марта управления горхозяйства опубликовало видео, где представители горуправы, ГАИ и прокатных компаний обсуждают ситуацию на пятачке у Дома музыки – на перекрестке улиц Кирова и Плеханова. Вероятно, одна из парковок будет там, хотя по Кирова самокатам вообще запрещено ездить.