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Авто и транспорт

В Калуге авария заблокировала въезд в центр города

Дмитрий Ивьев
20.03, 08:39
0 822
Фото: Яндекс.Карты.
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ДТП произошло утром в четверг, 20 марта, на улице Гагарина.

Пробка со стороны Правого берега растянулась почти до первого кольца.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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