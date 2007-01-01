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Авто и транспорт

В калужскую деревню пустили автобус после жалобы в прокуратуру

Дмитрий Ивьев
19.03, 15:10
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На отсутствие общественного транспорта жаловались жители населенного пункта Новая Роща Мосальского района.

Прокуратура потребовала от местной администрации исправить ситуацию.

На данный момент рейсовый автобус начал туда заезжать.

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