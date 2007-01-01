В Калуге тысячи машин скопились на парковке бывшего завода Volkswagen

Видео опубликовал 18 марта главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Запись сделана из-за забора, но все равно позволяет оценить масштаб.

- Заполнена стоянка практически полностью, - говорит автор видео.

По словам Кадакова, на стоянке видны автомобили Chery, однако на деле это может быть уже и Tenet, выпускающийся с недавних пор в Калуге. Марки отличаются лишь эмблемами.

Журналист отмечает, что пока непонятно, сколько из этих автомобилей должно скоро уехать дилерам. Первые данные о продажах появятся по итогам квартала.