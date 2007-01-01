В Калужской области установят новые дорожные камеры

Они будут фиксировать нарушения ПДД, сообщили 18 марта в правительстве региона.

Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Контракт на поставку комплексов уже заключен.

В Калуге камеры поставят на перекрестке улиц Кирова и Плеханова.

Также за нарушителями будут следить на перекрестке улиц Московской и Баррикад.

Камеры зафиксируют не только превышение скорости, но и проезд на красный, пересечение стоп-линии на красный, непристегнутый ремень

В Обнинске одну камеру поставят на пересечении улиц Борисоглебской и Славского, а вторую – на Маркса, 45.

Еще один стационарный комплекс установят у пешеходного перехода на пятом километре дороги Лапшинка – Кабицыно.

Все камеры должны заработать во втором квартале 2025 года.