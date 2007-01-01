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Авто и транспорт

Из Калуги возобновят полеты в Стамбул

Дмитрий Ивьев
18.03, 11:29
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С 23 марта рейсы обещают выполнять каждое воскресенье, сообщили сегодня в калужском аэропорту.

Вместе с рейсами в Стамбул возвращается один рейс в Санкт-Петербург.

Ранее авиакомпания Red Wings отменяла полеты из Калуги в Турцию в феврале и марте.

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