В Калуге собираются резко расширить платное парковочное пространство

Этот вопрос 17 марта обсуждался на заседании комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству в Гордуме.

Следующим этапом предусмотрено введение платной парковки на следующих участках:

улица Гагарина (от улицы Академика Королева до улицы Георгиевской),

улица Баумана (от улицы Дзержинского до сквера Мира),

улица Тульская (от улицы Степана Разина до улицы Энгельса),

улица Степана Разина (от улицы Тульской до площади Победы),

улица Воронина (от улицы Суворова до улицы Огарева),

улица Энгельса (от улицы Суворова до улицы Тульской),

улица Герцена (от улицы Суворова до улицы Огарева).

Это должно увеличить количество платных парковочных мест с 1685 до 2035.

Также депутаты попросили включить в платное парковочное пространство улицу Академика Королева на участке от улицы Гагарина до улицы Гоголя и улицу Театральную до сквера Ленина. А управление горхозяйства выступает за платную парковку у вокзала Калуга-1.

Кроме того, в Калуге задумались об увеличении штрафа за неоплаченную парковку. Сейчас он составляет 500 рублей.

Когда в городе расширят платную парковку на указанные улицы, пока нет информации. В бюджете денег на выполнение работ в нынешнем году нет. Однако депутаты предложили все-таки постараться их выполнить до конца 2025-го при наличии средств экономии или дополнительных источников доходов.

Напомним, предыдущее расширение платной парковки состоялось в конце 2024 года.