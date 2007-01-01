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В Калуге собираются резко расширить платное парковочное пространство

Этот вопрос 17 марта обсуждался на заседании комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству в Гордуме.
Дмитрий Ивьев
18.03, 11:30
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Следующим этапом предусмотрено введение платной парковки на следующих участках:

  • улица Гагарина (от улицы Академика Королева до улицы Георгиевской),
  • улица Баумана (от улицы Дзержинского до сквера Мира),
  • улица Тульская (от улицы Степана Разина до улицы Энгельса),
  • улица Степана Разина (от улицы Тульской до площади Победы),
  • улица Воронина (от улицы Суворова до улицы Огарева),
  • улица Энгельса (от улицы Суворова до улицы Тульской),
  • улица Герцена (от улицы Суворова до улицы Огарева).

Это должно увеличить количество платных парковочных мест с 1685 до 2035.

Также депутаты попросили включить в платное парковочное пространство улицу Академика Королева на участке от улицы Гагарина до улицы Гоголя и улицу Театральную до сквера Ленина. А управление горхозяйства выступает за платную парковку у вокзала Калуга-1.

Кроме того, в Калуге задумались об увеличении штрафа за неоплаченную парковку. Сейчас он составляет 500 рублей.

Когда в городе расширят платную парковку на указанные улицы, пока нет информации. В бюджете денег на выполнение работ в нынешнем году нет. Однако депутаты предложили все-таки постараться их выполнить до конца 2025-го при наличии средств экономии или дополнительных источников доходов.

Напомним, предыдущее расширение платной парковки состоялось в конце 2024 года.

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