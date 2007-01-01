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Авто и транспорт

В Калужской области отключили освещение на трассе

Дмитрий Ивьев
18.03, 11:06
0 554
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Ремонтные работы начались на дороге А130 в Спас-Деменском районе, сообщили в управлении «Москва-Бобруйск».

Освещения не будет до 21 марта у деревни Куземки.

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