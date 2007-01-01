«Подвеске стало больно»: в Калуге развалилась центральная улица
Водители продолжают в соцсетях чиновников жаловаться на состояние улицы Кирова.
Там образовалось большое количество ям. Асфальт чаще всего проваливается рядом с канализационными колодцами.
На днях один из калужан рассказал о яме в районе домов 36-38:
- Попал туда. Подвеске стало больно.
Министерство строительства и ЖКХ Калужской области пообещало в течение двух недель провести обследование.
Ранее, напомним, городска управа Калуги рассказывала, что на ремонт улицы Кирова нужно 255 миллионов рублей. В казне областной столицы такой суммы нет. Чиновники рассчитывают на федеральное финансирование, но точных сроков никто не называет.