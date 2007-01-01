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Новость дня Авто и транспорт

«Подвеске стало больно»: в Калуге развалилась центральная улица

Водители продолжают в соцсетях чиновников жаловаться на состояние улицы Кирова.
Дмитрий Ивьев
16.03, 15:00
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Там образовалось большое количество ям. Асфальт чаще всего проваливается рядом с канализационными колодцами.

На днях один из калужан рассказал о яме в районе домов 36-38:

- Попал туда. Подвеске стало больно.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области пообещало в течение двух недель провести обследование.

Ранее, напомним, городска управа Калуги рассказывала, что на ремонт улицы Кирова нужно 255 миллионов рублей. В казне областной столицы такой суммы нет. Чиновники рассчитывают на федеральное финансирование, но точных сроков никто не называет.

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