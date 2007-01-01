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Под Калугой люди 40 лет ждут ремонта дороги

О проблеме рассказала жительница деревни Угрюмово Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
15.03, 09:59
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Этот населенный пункт находится рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта «Калуга».

Но калужанам легче долететь до Санкт-Петербурга, Сочи и Казани, чем попасть в Угрюмово.

- До ремонта взлётной полосы была проселочная дорога, - пояснила женщина. - Потом большими машинами разрушили весь слой почвы. Сплошная глина. Машины едут, как по маслу, заносит по сторонам. А по бокам дороги глубокие арыки, в которые машины попадают, потом вытягивают трактором, если его ещё можно найти.

По ее словам, жители просят о ремонте еще с середины 1980-х, но результата нет.

- На днях загорелась на поле трава напротив деревни, вызвали пожарных, они пешком пришли, - возмущается калужанка. - Тушили ручным распылителем.

В правительстве Калужской области прокомментировали, что позже ответ на жалобу дадут местные власти.

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