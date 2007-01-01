Власти Калуги изменили правила проезда для льготников в общественном транспорте

Новое постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов.

Оно дополнило список документов, которыми можно подтвердить право на льготу.

Теперь это можно сделать не только с помощью транспортной карты, введенной в 2023 году, но и банковской картой системы «Мир», привязанной к учетной записи на портале «Карты калужанина».

Постановление уже вступило в силу, но насчет «Карты калужанина» есть вопросы. На момент написания новости сайты (картакалужанина.рф, kalugacard.ru), где предлагается привязывать банковскую карту к учетной записи, не работают.

Сам проект универсальной карты обсуждался еще с 2020 года. Предполагалось, что с ее помощью можно будет оплатить проезд и услуги, получить доступ к медицинским сервисам либо авторизоваться в информационных системах.

В 2023 году губернатор Калужской области Владислав Шапша просил ускорить работу над внедрением карты.