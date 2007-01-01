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Авто и транспорт

Центр Калуги встал в пробках

Дмитрий Ивьев
14.03, 16:27
0 318
Фото: Яндекс.Карты.
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Вечером в пятницу, 14 марта, движение затруднено на многих участках.

Заторы наблюдаются на улицах Кирова, Ленина, Московской, Гагарина, Королева, Кутузова, Жукова, Глаголева, площади Старый Торг.

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