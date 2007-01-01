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Авто и транспорт

В Калуге отключились светофоры на оживленном перекрестке

Дмитрий Ивьев
14.03, 13:50
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Днем в пятницу, 14 марта, они не работали на пересечении улиц Плеханова и Пушкина.

Очевидцы сообщали также о ДТП, произошедшем в этом месте.

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